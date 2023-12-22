أولمرت: يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إلى وجوب وقف إطلاق النار في غزة فورا، والتخلص من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على حد قوله.
وأضاف أولمرت بالقول إنه كان يتعين على نتنياهو إدراك أنه ليست هناك إمكانية لتحقيق أهدافه التي أعلنها في غزة، متهما إياه باعتماد أسلوب الخداع والغش والاستعراض السياسي، وأنه يمثل حالة الزيف الخالص، على حد تعبيره.
وتابع قائلا "أصبح من الواضح الآن أنه ليست هناك أي فرصة لتحقيق التوقعات التي حددها نتنياهو في غزة".
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