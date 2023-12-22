أولمرت: يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إلى وجوب وقف إطلاق النار في غزة فورا، والتخلص من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على حد قوله.

وأضاف أولمرت بالقول إنه كان يتعين على نتنياهو إدراك أنه ليست هناك إمكانية لتحقيق أهدافه التي أعلنها في غزة، متهما إياه باعتماد أسلوب الخداع والغش والاستعراض السياسي، وأنه يمثل حالة الزيف الخالص، على حد تعبيره.

وتابع قائلا "أصبح من الواضح الآن أنه ليست هناك أي فرصة لتحقيق التوقعات التي حددها نتنياهو في غزة".



