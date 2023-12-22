Friday, 22 December 2023 05:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأجيل مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك

12/22/2023 6:01:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موافقتها على طلب روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، بعدم إقامة مباريات يوم 2 يناير المقبل في الدوري المحلي.

ويأتي طلب فيتوريا، من أجل منح اللاعبين، أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر الإعداد الخاص بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وأكدت الرابطة أنه سيتم تحديد المواعيد البديلة، في ظل التعاون مع منتخب مصر، موضحة أنه سيتم تأجيل مباريات سيراميكا كليوباترا والزمالك، وفاركو والأهلي، وبيراميدز وسموحة، ومودرن فيوتشر والجونة، وأيضاً لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، الذي كان مقرراً له 2 يناير المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22122023000110011019ID1107646960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث