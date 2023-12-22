تأجيل مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موافقتها على طلب روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، بعدم إقامة مباريات يوم 2 يناير المقبل في الدوري المحلي.
ويأتي طلب فيتوريا، من أجل منح اللاعبين، أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر الإعداد الخاص بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.
وأكدت الرابطة أنه سيتم تحديد المواعيد البديلة، في ظل التعاون مع منتخب مصر، موضحة أنه سيتم تأجيل مباريات سيراميكا كليوباترا والزمالك، وفاركو والأهلي، وبيراميدز وسموحة، ومودرن فيوتشر والجونة، وأيضاً لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، الذي كان مقرراً له 2 يناير المقبل.
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