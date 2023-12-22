تأجيل مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موافقتها على طلب روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، بعدم إقامة مباريات يوم 2 يناير المقبل في الدوري المحلي.

ويأتي طلب فيتوريا، من أجل منح اللاعبين، أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر الإعداد الخاص بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وأكدت الرابطة أنه سيتم تحديد المواعيد البديلة، في ظل التعاون مع منتخب مصر، موضحة أنه سيتم تأجيل مباريات سيراميكا كليوباترا والزمالك، وفاركو والأهلي، وبيراميدز وسموحة، ومودرن فيوتشر والجونة، وأيضاً لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، الذي كان مقرراً له 2 يناير المقبل.

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