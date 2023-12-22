المزن أجمل المهرات في افتتاح بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية

شهدت فعاليات اليوم الأول من بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، أمس في "الصالة الكبرى" بأكاديمية بوذيب، منافسات قوية في 6 أشواط تأهيلية خصصت للمهرات بأعمار سنة وسنتين.

وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وسجلت "اتش تي المزن" لحسن علي الطياري، أعلى معدل خلال المنافسات محققة 91.85 نقطة، متصدرة الشوط الأول الذي خصص للمهرات عمر سنة (أ)، وجاءت في المركز الثاني "رفراف مغيدر" لحسن سيف الزعابي، محققة 91.30 نقطة، وثالثة "هوائل الياه" لمربط الياه، محققة 91.05 نقطة.

وأحرزت "كيه بي دانة" لخليفة مراد البلوشي، المركز الأول في القسم (ب)، محققة 91.50 نقطة، وجاءت "نور الهواجر" للدكتور غانم الهاجري، في المركز الثاني محققة 91.30 نقطة، بينما حلت في المركز الثالث "لويجيه" لمحمد عبد الله البلوشي، محققة 91.15 نقطة.

وذهبت صدارة القسم (ج) الى "ابها" لزياد كلداري، محققة 91.55 نقطة، تلتها في المركز الثاني "نايا آل فهيد" لعبد الله سعيد الهاجري، محققة 91.05 نقطة، وجاءت في المركز الثالث "ام مغيره" لمنصور سعيد المزروعي، محققة 90.95 نقطة.

واعتلت "هيا آل فهيد" لمحمد سعيد الهاجري، صدارة القسم (د) آخر أشواط المهرات عمر سنة محققة 91.20 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "آي ام خود" لزايد سعيد المزروعي، محققة 90.95 نقطة، وثالثة "شمس العبادلة" لمحمد بطي العبدولي، محققة 90.85 نقطة.

وأحرزت "جيه اس جمارة" لمربط الصقران، المركز الأول في فئة المهرات عمر سنتين (أ)، محققة 91.50 نقطة، تلتها في المركز الثاني "ام زد العين" لخليفة النعيمي، محققة 90.85نقطة، وثالثة "حرقة" لزياد كلداري، محققة 90.75 نقطة.

واختتمت "بي دبليو روضة" لعلي سالم الكعبي، الفعاليات بتصدرها للقسم (ب)، محققة 91.65 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "فاخرة المنهل" لسعيد سالم الزعابي، محققة 90.90 نقطة، وثالثة "اف دي هند" لمربط الفلاح، محققة 90.80 نقطة.

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