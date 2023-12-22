4 برونزيات حصاد الإمارات في آسيوية الشطرنج للمراحل السنية بالعين

اختتمت أمس“الخميس”، منافسات بطولة آسيا للشطرنج للأشبال، والناشئين، والشباب، للفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18 سنة للذكور والإناث، وأقيمت في مدينة العين بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 44 دولة.

وحصد لاعبو الإمارات ميدالية برونزية فردية عن طريق روضة السركال، وعلى مستوى الفرق حقق منتخب تحت 18 سنة برونزية في بطولة " الكلاسيك"، فيما تصدرت فيتنام والهند على الترتيب.

ونال منتخب تحت 18 سنة أيضا برونزية "الشطرنج السريع"، ليأتي خلف منتخبي الهند وفيتنام على الترتيب.

وحصد منتخب الفتيات على برونزية أخرى " الكلاسيك"، وجاء خلف منتخبي فيتنام، والهند على الترتيب.

وتوج الفائزين، الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بحضور محمد بن عبدالله أحمد الظاهري رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج.

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