أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق: الإمارات تستضيف كأس الأمم لقفز الحواجز 4 مواسم

أعلن سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، فوز دولة الإمارات باستضافة كأس الأمم للحواجز بحلتها الجديدة بمشاركة أفضل 10 منتخبات حول العالم، على مدى 4 أعوام قادمة والتي تنطلق في فبراير القادم في أبوظبي، بمشاركة من مختلف دول العالم، وذلك تتويجاً للمكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة.

وأوضح أن هذا الحدث الكبير، يمثل مرحلة مهمة لفرسان الإمارات قبل المشاركة في أولمبياد باريس، لاسيما أن الإمارات حريصة على تقديم صورة متميزة للعالم في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

وقال إن حرص القيادة الرشيدة على تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية القارية والدولية لعام 2022، خلال الحفل الذي أقيم أمس في نسخته الـ 17، يجسد الاهتمام المستمر بغرس القيم التنافسية في نفوس أبناء الإمارات، لرفع علم الدولة، وعزف السلام الوطني في جميع المنصات الخارجية.

وتوجه سعادته، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لحرص سموه الدائم على رعاية الحفل، وتكريم الفائزين، وتمكين أبناء الإمارات من تحقيق طموحاتهم، وتعزيز ريادة الإمارات وتفوقها في المجالات المختلفة، ومنها المجال الرياضي.

كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على التكريم المتميز للرياضيين أصحاب الإنجازات.

وأضاف الريسي أن رياضة الفروسية تحرص على تحقيق الاستدامة في تطورها وريادتها وإنجازاتها في شتى المجالات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأنهم في الاتحاد محظوظون بهذه الرعاية التي كان لها أثر ملموس في الإنجازات التي تحققت في كثير من المحافل خلال السنوات الماضية.

وأكد تطلعهم للمنافسة لتحقيق نتائج إيجابية والفوز بميدالية في أولمبياد باريس 2024، من خلال مشاركة منتخب قفز الحواجز في هذا الحدث العالمي الكبير، مشيرا إلى ثقته في فرسان الإمارات الذين نجحوا في التأهل إلى النهائيات.

وأضاف أنه بفضل الدعم الذي تحظى به رياضة الفروسية في الإمارات، نمضي قدماً في التطور المستمر، وهناك زيادة في عدد رياضات الفروسية، والفرسان، وفخورون بثقة الاتحاد الدولي للفروسية بإقامة الأحداث العالمية في دولة الإمارات مثل كأس العالم للقدرة العام الماضي في أبوظبي، والعديد من الفعاليات الدولية الأخرى.

وأشار إلى الدور الكبير لدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لفعاليات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، والتي ينظمها نادي أبوظبي للفروسية في الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر الجاري، موضحاً أن أبوظبي تستضيف سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على مضمار نادي أبوظبي للفروسية في 15 فبراير المقبل.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق حرصهم على الارتقاء بكفاءة الكوادر الإماراتية لإثراء العمل الدولي، وإبراز الصورة المشرفة عن أبناء الإمارات، وتأهيلهم في مجالات التدريب والتحكيم لما له من أثر كبير في تطوير رياضة الفروسية، في تحقيق الرؤى المستدامة للتطور، مشيرا إلى أن فوز سلطان اليحيائي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برئاسة المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي بعد منافسة قوية، يصب في هذا الاتجاه ويعزز مكانة الإمارات الرائدة.

وقال:" تم أيضاً انتخاب حسام زميت رئيس قسم قفز الحواجز بالاتحاد نائباً لرئيس المجموعة السابعة، والدكتور على الطويسي رئيس القسم البيطري في الاتحاد عضواً باللجنة البيطرية في الاتحاد الدولي للفروسية، وتجديد الثقة في محمد الناخي نائب رئيس لجنة قفز الحواجز، منسقاً للمجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية".

وشدد الريسي على حرص الاتحاد على المساهمة في العمل الرياضي الدولي لتكون بصمة الإمارات واضحة في رياضة الفروسية، لاسيما أن دولة الإمارات تقود العالم في الفروسية والقدرة، جنبا إلى جنب مع التركيز على تطوير رياضات أخرى مثل "التقاط الأوتاد" وترويض الخيول"، وقفز الحواجز.

وأشاد بالنجاح المتميز الذي حققته السباقات الثلاثة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في قرية بوذيب العالمية بالختم خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، والمشاركة الكبيرة لـ 437 فارساً وفارسة، في سباقات الإسطبلات الخاصة، والسيدات والعمالقة، مشيرا إلى أن هذا السباق حقق صدى كبيراً بمشاركة العمالقة بعد توقفه لنحو 10 سنوات.

وحول استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 أخيراً وجهود اتحاد الفروسية في هذا الإطار، قال الريسي: " دولة الإمارات رائدة عالمياً، في الحفاظ على البيئة، واستدامة مواردها، وتقديم الحلول المبتكرة في العديد من المجالات والقطاعات المرتبطة بالبيئة، ويجب على الجميع في الاتحادات والرياضات المختلفة، المشاركة في إنجاح دور الإمارات لتحقيق الاستدامة، وتعزيز العمل المناخي بين دول العالم، وتعزيز حماية البيئة".

وأضاف: " فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة العالمية، والإمارات تقود العالم في كثير من المجالات منها الاستدامة، وحرصنا من خلال كأس العالم للقدرة العام الماضي على تطبيق منظومة مستدامة في البطولة التي شهدت لأول مرة في تاريخها السباق الأخضر، بجانب الحرص على إعادة تدوير الماء في منطقة التبريد ليذهب إلى الزراعة، وإعادة تدوير "قارورات المياه"، وتبريد الخيل والطرق البديلة، وحققت قرية بوذيب للقدرة نجاحاً كبيراً في نشر الوعي البيئي، وتعزيز جودة الحياة المستدامة للموارد الطبيعية، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على الاستدامة وصداقة البيئة وحمايتها".

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