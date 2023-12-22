16.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 16.59 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 3,785 مبايعة بقيمة 12.4 مليار درهم، منها 216 مبايعة للأراضي بقيمة 4.91 مليار درهم و2729 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.49 مليار درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2.43 مليار درهم في منطقة اليلايس 5 تليها مبايعة بقيمة 64.09 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 57.67 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.



وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 850.21 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 52.87 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 58.5 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 720 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 92 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول وأخيرا مبايعة بقيمة 62.1 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 426 مبايعة بقيمة 476.28 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 247 مبايعة بقيمة 384.9 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 192 مبايعة بقيمة 926.9 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.29 مليار درهم منها 86 رهونات أراضي بقيمة 641.26 مليون درهم و497 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.65 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانيه بقيمة 509.2 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الأولى بقيمة 165.61 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 257 هبة بقيمة 1.9 مليار درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 583.21 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 283.6 مليون درهم.



تداولات اليوم

أما عن تداولات اليوم فقد بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 305 مبايعة بقيمة 922.1 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 218.82 مليون درهم و284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 703.28 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41.78 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 21.92 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 21.8 مليون درهم في منطقة القصيص الاولى.



وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 124.46 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 6.3 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8.3 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 62.1 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 56.35 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 46.5 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.



وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 107.65 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 45.62 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 28.51 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 164.04 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 33.3 مليون درهم و72 رهونات فلل وشقق بقيمة 130.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 24.04 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 15.37 مليون درهم.



وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 198.45 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 112.46 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 28 مليون درهم.