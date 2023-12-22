جنى المناصير مبارك حصولك على أعلى علامة بامتحان Pearson Edexcel I

جنى المناصير مبارك حصولك على أعلى علامة بامتحان Pearson Edexcel I
التاريخ
12/22/2023 5:30:41 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تتقدم روضة ومدارس أكاديمية الحضارات العالمية بأحر التهاني والتبريك من الطالبة "جنى شاكر المناصير" بمناسبة حصولها على أعلى علامة في العالم بامتحان Pearson Edexcel International - المستوى المتقدم في اللغة العربية.
متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.
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