Friday, 22 December 2023 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جنى المناصير مبارك حصولك على أعلى علامة بامتحان Pearson Edexcel I

12/22/2023 5:30:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تتقدم روضة ومدارس أكاديمية الحضارات العالمية بأحر التهاني والتبريك من الطالبة "جنى شاكر المناصير" بمناسبة حصولها على أعلى علامة في العالم بامتحان Pearson Edexcel International - المستوى المتقدم في اللغة العربية.

متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.

MENAFN22122023000151011027ID1107646927

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث