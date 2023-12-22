رغم الفوز.. ضربة جديدة لريال مدريد أمام ألافيس

تتواصل الضربات على فريق ريال مدريد، ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعدما شهدت الفترة الأخيرة غياب عدد كبير من نجوم الفريق عن صفوف الميرنغي بسبب الإصابات.

وخلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، التي أقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الريال بهدف نظيف، تعرض الجناح البرازيلي رودريغو غوس للإصابة.

ولم يستطع رودريغو استكمال المباراة، وطلب الخروج من أرض الملعب، وظهر يعاني آلاماً عضلية، لتصبح إصابته بمثابة ضربة جديدة للميرنغي وأنشيلوتي.

وضربت لعنة الإصابات ريال مدريد هذا الموسم، حيث تضم كل القائمة كل من فينيسيوس، وكامافينغا، وكارفاخال، وأردا غولر، وكورتوا وميليتاو وديفيد ألابا.

يذكر أن ريال مدريد استعاد صدارة الليغا بعد وصوله إلى النقطة 45، بفارق الأهداف عن غيرونا الوصيف.

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