Friday, 22 December 2023 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رغم الفوز.. ضربة جديدة لريال مدريد أمام ألافيس

12/22/2023 5:30:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتواصل الضربات على فريق ريال مدريد، ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعدما شهدت الفترة الأخيرة غياب عدد كبير من نجوم الفريق عن صفوف الميرنغي بسبب الإصابات.

وخلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، التي أقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الريال بهدف نظيف، تعرض الجناح البرازيلي رودريغو غوس للإصابة.

ولم يستطع رودريغو استكمال المباراة، وطلب الخروج من أرض الملعب، وظهر يعاني آلاماً عضلية، لتصبح إصابته بمثابة ضربة جديدة للميرنغي وأنشيلوتي.

وضربت لعنة الإصابات ريال مدريد هذا الموسم، حيث تضم كل القائمة كل من فينيسيوس، وكامافينغا، وكارفاخال، وأردا غولر، وكورتوا وميليتاو وديفيد ألابا.

يذكر أن ريال مدريد استعاد صدارة الليغا بعد وصوله إلى النقطة 45، بفارق الأهداف عن غيرونا الوصيف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22122023000110011019ID1107646926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث