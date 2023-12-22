رغم بدايته الصعبة..ويمبانياما يبحث عن ذهب الأولمبياد بعد اكتشاف أن بي ايه

شهد عام 2023 بروز موهبة سلّوية تعد بالكثير من خلال انضمام الفرنسي فيكتور ويمبانياما الى صفوف سان أنتونيو سبيرز في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.

ورغم بدايته الصعبة، يحلم نجم الارتكاز البالغ 19 عاماً أن يكون عام 2024 مكللاً بالغار في الأولمبياد الذي تستضيفه بلاده.

قال ويمبانياما في سبتمبر قبل أن يبدأ مغامرته في أن بي ايه مع سبيرز "سأكون حاضراً في الأولمبياد، وليس هناك هدف آخر غير الذهب. بكل بساطة واختصار".

تبقى الشكوك حيال مشاركته في أولمبياد باريس قائمة ومشروعة، بعدما غاب عن بطولة العالم الصيف الماضي، بخلاف تصريحات كان قد أدلى بها في وقت سابق عن رغبته بالانضمام إلى صفوف المنتخب "الأزرق".

من ناحيته، رأى مدرب المنتخب الفرنسي فنسان كوليه في تصريح لقناة "أر أم سي": "في ذهنه يريد أن يلعب، لكن الموسم طويل للغاية ويجب أن تكون حذراً للغاية".

وتابع "يريد أن يكون معنا. عندما ناقشنا الأمر العام الماضي، أراد أن يكون موجودًا في كأس العالم، لذلك علينا أن نكون حذرين، حتى لو لم يكن الوضع هو نفسه. سيكون قد خاض موسمه الأول، أي شخص يرغب في المنافسة في الأولمبياد، فهي (تجربة) فريدة من نوعها".

-الأكثر انتظارا منذ ليبرون جيمس-

وضمن السياق عينه، أضاف المدير العام لمنتخب "الديوك" والنجم السابق بوريس دياو لوكالة فرانس برس "لا يوجد سبب يمنعه من حضور الألعاب الأولمبية".

وأردف "لقد كرّر دائمًا إنه يريد اللعب للمنتخب الفرنسي، لقد كان الأمر مميزًا بعض الشيء في العام الأول باعتباره مبتدئًا ويملك الكثير من الأشياء التي يجب أن يقدمها في الموسم الأول من الدوري الاميركي للمحترفين. لكن بالنسبة لي، نعم، من الواضح أنه سيكون متواجدا هذا الصيف (2024)".

ورغم تردّد أندية الدوري الامريكي في بعض الأحيان في السماح للاعبيها بالمشاركة في المسابقات الدولية الصيفية، فإن الذهب الأولمبي و"عادات" سان أنتونيو سبيرز المتمثلة في السماح لنجمه السابق الفرنسي توني باركر بارتداء قميص منتخبه الوطني كل صيف تقريبًا خلال مسيرته، سترفع من آمال ويمبانياما في المشاركة بأولمبياد باريس.

وحظي "العملاق" ويمبانياما (2.24 م) الذي يتمتع بخفة حركة استثنائية بالنسبة لحجمه، بترحيب واستقبال الابطال في ان بي ايه، باعتباره اللاعب الصاعد الأكثر انتظارًا منذ ليبرون جيمس في عام 2003.

بعد اندماجه على نحو سريع مع فريقه الجديد، قدّم ويمبانياما بعض العروض الفردية المميزة، حيث بات في ديسمبر أصغر لاعب يحقق أكثر من 20 نقطة و20 متابعة في سن الـ 19 عاماً.

ورغم نجاحات الفرنسي الفردية، إلا أن سبيرز الذي يمرّ بمرحلة انتقالية عرف بداية موسم كارثية حيث تلقى 18 خسارة توالياً، وهي أطول سلسلة سلبية في تاريخ النادي.

-قوة ضاربة-

أمست مهمة سان أنتونيو لبلوغ الادوار الإقصائية (بلاي أوف) التي تنطلق في أبريل صعبة للغاية، إلاّ في حال اجتراحه لمعجزة. فهل هي اخبار جيدة للفرنسيين؟

يقول دياو "من المؤكد أنه إذا بلغ الادوار النهائية، فإن الأمر سيكون اقل افادة بالنسبة للمنتخب الفرنسي. لذا نعم، من الأفضل أن ينهي موسمه في

أبريل بدلاً من يونيو، لكن الأمر نفسه بالنسبة لجميع اللاعبين".

من الممكن أن يكون "ويمبي" الذي ازدادت شعبيته على نحو لافت عام 2023، أحد نجوم أولمبياد باريس، خصوصًا في حال مواجهته للمنتخب الأمريكي الذي من المتوقع أن يشارك بـ "فريق أحلام" بقيادة ليبرون جيمس والمدجج بنجوم أن بي ايه.

وبعد النجاح في أولمبياد طوكيو صيف 2021 باحتلال "الزرق" المركز الثاني خلف الولايات المتحدة، تعرّضوا لانتكاسة كبيرة في مونديال 2023 في الفيليبين واليابان وإندونيسيا بعدما خرجوا من الباب الضيّق من الدور الأول.

علّق ويمبانياما في سبتمبر على هذا الفشل، قائلاً "كانت كأس العالم مخيبة للآمال للغاية، أسوة بما شعر الجميع. لكن لا يمكنني الحكم على ما حصل لأني لم أكن مشاركاً. ربما هذا هو الدافع الذي نحتاجه لنقدم الأداء المرجو في الألعاب الأولمبية".

يضع الفرنسيون آمالا كبيرة على قائد منتخب الناشئين سابقاً لاعادته إلى القمة، رغم قلة خبرته اذ خاض أربع مباريات فقط مع المنتخب الاوّل.

وفي حال تواجد ويمبانياما إلى جانب لاعب الارتكاز المخضرم رودي غوبير (2.16 م)، سيملك المنتخب الفرنسي قوّة ضاربة بحضور عملاقين بكل ما للكلمة من معنى.

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