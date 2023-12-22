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تشيلسي يعارض بطولة «السوبر ليغ»

12/22/2023 5:30:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نأى تشيلسي، تماشياً مع ما فعله مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام، بنفسه عن دوري السوبر ليغ.

وأكد تشيلسي، الذي كان ضمن مجموعة الأندية المؤسسة في أبريل 2021، أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يغير موقفه من دوري السوبر ليغ.

وشدد تشيلسي على أنه ينأى بنفسه، بعد أن رأى الرفض بالإجماع، من قبل قاعدة المشجعين لديه.

وقال تشيلسي في بيان "حكم المحكمة لا يغير موقف تشيلسي، نحن نؤمن أنه من خلال العمل مع البريميرليغ والاتحاد الإنجليزي والأندية الأوروبية الأخرى بفضل علاقتنا القوية مع رابطة الأندية الأوروبية، ومع يويفا وفيفا، يمكننا الاستمرار في تطوير الكرة الأوروبية من أجل مصلحة الجميع".

كما رفض كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي، المنافسة الجديدة.

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