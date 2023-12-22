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تاليسكا ورونالدو في الهجوم.. التشكيل المتوقع للنصر السعودي أمام الاتفاق

12/22/2023 5:30:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر لويس كاسترو مدرب النصر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به فريقع مباراة الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويدخل النصر اللقاء، محتلاً المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة، الذي لعب مباراتين أكثر.

ومن المتوقع أن يعود الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس إلى تشكيل النصر، بعد انتهاء إيقاف الأول، وتعافي الثاني من الإصابة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر أمام الاتفاق، كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو

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