تاليسكا ورونالدو في الهجوم.. التشكيل المتوقع للنصر السعودي أمام الاتفاق

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقر لويس كاسترو مدرب النصر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به فريقع مباراة الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي.
ويدخل النصر اللقاء، محتلاً المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة، الذي لعب مباراتين أكثر.
ومن المتوقع أن يعود الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس إلى تشكيل النصر، بعد انتهاء إيقاف الأول، وتعافي الثاني من الإصابة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر أمام الاتفاق، كالتالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو
خط الهجوم: ساديو ماني، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو
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