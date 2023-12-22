السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ينعي ضحايا فريق مولودية البيض الجزائري





حرص السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، علي تقدم التعزية لأسر وعائلات الحادث المروع لفريق مولودية البيض الجزائري، الذي تعرضت حافلته لحادث سير مميت ببلدة السوقر بولاية تيارت غربي الجزائر الأربعاء.

وقال رئيس فيفا عبر حسابه بموقع أنستجرام "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي برمته أود أن أقدم أفضل خالص العزاء لعائلات وأقارب الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في حادث طريق مروع، ومن بينهم لاعبون وأعضاء في الجهاز الفني لفريق مولودية البيض الجزائري."

وأضاف:"أفكارنا وصلواتنا ودعواتنا من أجل الضحايا وجميع المصابين، ولجميع أعضاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم والجزائر ككل".

وتسبب حادث انقلاب الحافلة التي كانت في طريقها لولاية تيزي وزو استعدادا للمباراة التي كانت ستجمع بين مولودية البيض ومضيفه شبيبة

القبائل، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري المحترفين، في وفاة حارس مرمى الفريق زكرياء يوزياني، والمدرب المساعد خالد مفتاح، إلى جانب بعض الاصابات الطفيفة بين لاعبي وإداريي الفريق الذين غادروا كلهم المستشفى.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تعليق كل المنافسات الكروية التي كانت مقررة يومي الجمعة والسبت، إلى إشعار آخر، على خلفية هذا الحادث المأساوي.

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