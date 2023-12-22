«أبل» تعلن التوقف عن بيع طرازين من ساعاتها الذكية

أعلنت شركة أبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات التوقف عن بيع طرازين من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة، وهما الفئة التاسعة وألترا 2، قبل أيام من سريان قرار بوقف بيع الطرازين بسبب خلاف حول حقوق الملكية الفكرية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أبل لن يكون بمقدورها أيضا إصلاح الساعات الذكية من الطرازين بعد خروجها من فترة الضمان.

وأضافت بلومبرج أن أحدث طرازين للساعات الذكية من شركة أبل لم يعودا مطروحين للبيع على الموقع الإلكتروني للشركة اعتبارا من الساعة الثالثة مساء أمس الخميس (بتوقيت الولايات المتحدة).

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها سوف تتوقف عن بيع الساعتين في متاجر التجزئة التابعة لها في الولايات المتحدة اعتبارا من 24 ديسمبر الجاري.

وتوقف البيع عبر المنصات الإلكترونية في الولايات المتحدة قبل تاريخ الحظر الفعلي حتى يتسنى شحن الساعات التي سبق بيعها قبل موعد سريان الحظر. وسوف تستمر مبيعات الساعات عبر منصة أبل الدولية على الانترنت وعبر المتاجر الخاصة.

وذكرت أبل على موقعها الإلكتروني أنها "لم تعد تبيع ساعات أبل ذات إمكانية قياس معدل الأكسجين في الدم"، على أن يستمر بيع الطرازات غير المجهزة بهذه الخاصية.

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد حظرت بيع أحدث ساعات أبل على اعتبار أن الشركة انتهكت حقوق ملكية فكرية تخص وحدات استشعار قياس الأكسجين في الدم مملوكة لشركة ماسيمو كورب ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية.