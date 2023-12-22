روسيا تهدد بقطع العلاقات مع أمريكا إذا صادرت أصولها المجمدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم الجمعة إن موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني.
وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة "يجب ألا تتوهم... أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد".
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