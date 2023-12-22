روسيا تهدد بقطع العلاقات مع أمريكا إذا صادرت أصولها المجمدة

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم الجمعة إن موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني.

وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة "يجب ألا تتوهم... أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد".

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