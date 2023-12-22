«اقتصاد وسياحة دبي» تعقد شراكة استراتيجية مع «بروكتر آند جامبل»

وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بروكتر آند جامبل» Procter & Gamble، الشركة العالمية للسلع الاستهلاكية، والتي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي في مجالات عدة تشمل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، وبرامج تدريب المواهب الإماراتية، والتعليم المهني، والاستدامة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في رحلة تمكين النمو الاقتصادي للإمارة.



وستكون هذه الشراكة الاستراتيجية، والتي ستستثمر قدرات وإمكانات ومعارف كل شريك، نموذجاً مميزاً لمبادرات التعاون والتحفيز بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار في القطاعات الرئيسية فحسب، بل وأيضا لتجسيد نهج دبي الراسخ في تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين.

وأقيم حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية في مركز بروكتر آند جامبل للابتكار في دبي، بحضور عمر الشناوي، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل الشرق الأوسط وباكستان والأسواق الريادية العالمية؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية؛ التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى.



وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية التنمية المستدامة التي تعزز دور الشركات الرائدة في القطاع الخاص في مسيرة التطور والنهضة والنمو الاقتصادي المستقبلي. وستسهم هذه الإتفاقية مع شركة بروكتر آند جامبل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي من الاستفادة من التعلم وزيادة المعرفة في الصناعة، وكذلك الحصول على الخبرة الفنية وفرص الإرشاد، وتنمية وصقل المهارات مع توفر مناهج التدريب المهني».

وأضاف: «أنه وفي ظل استعداد قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دبي للتوسع وحرص حكومة دبي على تمكين منظومة ريادة الأعمال، فإن هناك العديد من الفرص للشركات المحلية والمواهب للمساهمة في تطوير وضمان نمو هذا القطاع المهم. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية التزامًا بالنجاح المشترك، وتسخير الإمكانات الفريدة للتطلع لمستقبل أكثر إشراقًا وتأثيراً لجميع الشركاء والأطراف المعنية».



ومن جهته قال عمر شناوي، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند غامبل الشرق الأوسط وباكستان والأسواق الريادية العالمية. «تخدم علامات بروكتر آند جامبل خمسة مليارات شخص حول العالم من خلال 10 مجموعات من المنتجات. وإن مهمتنا هي تعزيز مساهمتنا في الاقتصادات المحلية من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية وتجار التجزئة. وإننا نفخر بهذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والتي تأتي كتأكيد على التزامنا بدعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك خدمة عملائنا ومستهلكينا بشكل أفضل. نتطلع إلى تعزيز جهودنا بما يتماشى مع مستقبلنا المتنامي في منطقة الشرق الأوسط.»

مجالات

وفيما يلي أمثلة على بعض المجالات التي يغطيها هذا التعاون الاستراتيجي بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و بروكتر آند جامبل:

تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتمكين الإبداع في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول

تضمن الاتفاقية الجديدة تعاون الطرفين على تطوير برامج مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول. وتضم هذه البرامج أدوات تقنية متكاملة تركز على التميز التشغيلي، والتحول الرقمي وكذلك سلسلة التوريد، وتطوير المهارات القيادية. كما ستستفيد هذه البرامج من مصادر المعرفة العالمية الواسعة لشركة بروكتر آند جامبل والقائمة على الابتكار، بما فيها دراسة حالات أعمال واقعية، وجلسات الإرشاد، وورش العمل مع خبراء القطاع.

تدريب المواهب

تعمل الجهود المشتركة على تطوير برامج تدريب المواهب، وذلك بهدف تعزيز المهارات التقنية للإماراتيين العاملين أو الطامحين في الحصول على الوظائف ضمن عمليات التصنيع، وإدارة سلسلة التوريد وتحليل البيانات، ما يساهم في توفير كوادر بشرية تتمتع بالمهارة والتنافسية.



التعليم المهني

يعمل الشركاء وبالتعاون مع إحدى المؤسسات التعليمية في دبي، على وضع منهج للتعلم المهني بهدف تزويد المواهب بالمهارات الخاصة للعمل في وظائف القطاع الخاص، لا سيما قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول.

الاقتصاد الدائري والاستدامة

يتعاون الشركاء على تعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري والاستدامة في دبي ضمن قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول كجزء من الجهود المشتركة على مستوى الصناعة والتجارة الرامية لتحقيق الأهداف البيئية في دولة الإمارات العربية وشركة بروكتر آند جامبل عالمياً. فضلاً عن التزام شركة بروكتر آند جامبل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040 ضمن عملياتها وسلسلة التوريد، ابتداءً من المواد الأولية إلى البيع بالتجزئة. كما قامت الشركة بتنفيذ خطة عمل شاملة للتحول المناخي بهدف التعامل مع الانبعاثات الناتجة عن منتجاتها واستهلاكها وتعبئتها عبر سلسلة التوريد والعمليات واستخدام المستهلك للمنتجات وانتهاء صلاحية المنتج.

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