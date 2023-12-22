دوري «السوبر ليغ».. أرسنال ينضم لقائمة الأندية الرافضة

انضم أرسنال إلى قائمة الأندية، التي أعربت عن رفضها لإعادة طرح فكرة دوري السوبر الأوروبي، ويأتي ذلك بعدما أدانت محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، إعاقة كل من "يويفا" و "فيفا" تنظيم البطولة.

ويعني الحكم عملياً أن الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي، لا يستطيعان حظر أو معاقبة الأندية واللاعبين المشاركين في بطولة منظمة خارج نطاق ولايتهما.

وفي هذا الصدد قال أرسنال، في بيان رسمي اليوم الجمعة: "تابع أرسنال الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، ولم يتغير موقفنا فيما يتعلق بدوري السوبر الأوروبي، سنواصل اللعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونواصل العمل مع الأندية الأوروبية الزميلة، ورابطة الأندية الأوروبية".

وانضم أرسنال بالتالي للعديد من الأوروبية، التي أصدرت بيانات أمس تعلن خلالها رفضها لدوري السوبر، على غرار مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وإنتر ميلان، وروما، وبوروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ.

كما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي رفضها لمشروع السوبر ليغ، ولا يتمسك بفكرة البطولة حالياً سوى ريال مدريد وبرشلونة، بعدما بدأ يوفنتوس عملية الانسحاب في يوليو 2023.

مانشستر سيتي يتمسك بالانسحاب من السوبر ليغ

أعلن مانشستر سيتي موقفه النهائي من بطولة دوري السوبر الأوروبي بعد القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، وأوضح المان سيتي في بيانه أنه سبق له قبل عامين، إعلان انسحابه من المجموعة المخططة لدوري السوبر الأوروبي.

وأضاف: "موقفنا لم يتغير، سنبقى ملتزمون بقيم الكرة الأوروبية، وسنواصل العمل مع رابطة الأندية والمشاركة في بطولات يويفا".

رئيس "يويفا" ساخراً من "السوبر ليغ": ستقام بفريقين فقط

أصر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، على أن الشكل الجديد لدوري السوبر الأوروبي مغلق أكثر مما كان عليه في العام 2021، لكنه يأمل بشكل ساخر، أن تبدأ بطولتهم الرائعة في أقرب وقت ممكن، مع ناديين فقط.

وتحدث تشيفرين إلى وسائل الإعلام الخميس عقب صدور حكم محكمة العدل الأوروبية، قائلاً: "لقد شاهدت ما يسمى بالعرض التقديمي لـ A22، من الصعب أن تقرر ما إذا كان يجب أن تشعر بالصدمة أو التسلية بالعرض، إنها أكثر إغلاقاً من نسخة 2021 التي رفضها الجميع، لن نحاول إيقافهم، يمكنهم إنشاء ما يريدون، آمل أن يبدأوا مسابقتهم الرائعة في أقرب وقت ممكن مع فريقين، آمل أن يعرفوا ما يفعلونه، لكنني لست متأكدًا من ذلك".

وتابع تشيفرين أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيراجع قرار محكمة العدل الأوروبية وسيرى ما إذا كان بحاجة إلى تعزيز التفويض، وأردف: "من الواضح الآن أنهم يقدمون منافسة مغلقة كنا نعرفها طوال الوقت، ولن نحاول إيقافهم".

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الفائزين بالدوريات المحلية سيتأهلون إلى الدوري الأزرق وهو القسم الثالث في دوري السوبر، لذا لن تتمكن أندية مثل غيرونا أو أتالانتا من الوصول إلى البطولة.

إنفانتينو: قرار محكمة العدل الأوروبية لن يغير شيئاً على أرض الواقع

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، احترامه الشديد لحكم محكمة العدل الأوروبية بشأن إقامة دوري السوبر ليغ.

وقال رئيس "فيفا"، عبر حسابه بمنصة "إكس": "مع كل الاحترام لمحكمة العدل الأوروبية، الحكم لا يغير شيئًا على أرض الواقع".

وأضاف: "تاريخيًا، نحن ننظم أفضل المسابقات في العالم، وسيستمر هذا الأمر في المستقبل، سنواصل تقديم البطولات الأكثر إثارة وتنافسية والأعلى قيمة، وسنستخدم إيراداتنا لتطوير كرة القدم في العالم، من خلال برامج التضامن التي تضمن استفادة القطاع الأقل حظًا من المشاركين في هذه المسابقات الكبرى".

واختتم إنفانتينو: "ستواصل فيفا القيام بذلك، كما هو الحال دائمًا، بالتعاون الوثيق مع الاتحادات الأعضاء، ومع الاتحادات القارية، ومع جميع الشركاء في الصناعة، فقط لصالح لعبتنا ولصالح الجميع على المستوى العالمي".

يذكر أن أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، أعلنت عن تأسيس بطولة دوري السوبر ليغ، أبريل 2021 مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل بدلاً من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها "يويفا"، لكن، المعارضة الشديدة من جانب الجماهير وروابط الدوريات واتحادات كرة القدم أدت إلى انسحاب 9 أندية قبل أن يلحق بهم يوفنتوس.

وبدأ الريال وبرشلونة إجراءات قضائية لحماية موقفهما، مع مطالبة محكمة العدل بالبت في النقاط الخاصة بقانون الاتحاد الأوروبي من قبل محكمة مدريد، واتهم الناديان الإسبانيان "يويفا" بانتهاك القوانين الأوروبية من خلال استغلال هيمنته على سوق البطولات.

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