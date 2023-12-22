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الدوري البرتغالي.. خلاف حول مقاعد الملعب ينتهي بطعنة

12/22/2023 5:30:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعرض مشجع للطعن، أمس الخميس، أثناء حضوره مباراة للفريق في معقله ملعب النور، ضمن منافسات الدوري البرتغالي.

ووقع الحادث أثناء مناقشة بين اثنين من المشجعين، في استراحة ما بين الشوطين لمباراة بنفيكا وأفيس، التي انتهت بفوز الأول 4-1، وفقاً لبيان أصدره النادي.

وأوضح البيان أنه تم نقل المشجع المصاب على الفور إلى المستشفى، في حالة مستقرة.

وأبدى بنفيكا أسفه العميق لما حدث، مشيراً إلى أنه نقل إلى السلطات كل المعلومات اللازمة، وهي تبحث بدورها الآن عن المعتدي الذي لاذ بالفرار.

وبحسب صحيفة (A Bola) الرياضية، فإن المشجع تعرض للطعن في وجود ابنتيه، بعد مناقشة بشأن المقاعد في مدرجات الملعب.

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