الإيطالي كارلوأنشيلوتي مدرب ريال مدريد يشيد بالتزام لاعبيه أمام ألافيس بالدوري الإسباني



أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، بـ"الالتزام الهائل" لفريقه خلال فوزه الصعب 1 / صفر على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتحدى الريال النقص العددي في صفوفه في مباراته التي جرت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أمام ألافيس، بالمرحلة الـ18 للدوري الإسباني، لينقض على قمة ترتيب المسابقة.

وخاض ريال مدريد المباراة على ملعب (مينديزوروزا)

في ظل معاناته من عدة غيابات مؤثرة، قبل أن تزداد الأمور صعوبة بعدما لعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني، عقب طرد قائده ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 53، غير أنه حصل على النقاط الثلاث في النهاية بفضل ضربة رأس من لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة "راضون للغاية عن هذه الأمسية لأنها كانت مباراة صعبة ومعقدة، وقد فزنا بفضل الالتزام الهائل للفريق".

شدد أنشيلوتي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للريال "اللعب بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة يتطلب جهدا هائلا. ولهذا السبب استحققنا الفوز في النهاية".

وأضاف "كانت المباراة معقدة ومع خروج لاعب. اعتقد الجميع أننا سنتعثر اليوم. هذا الفريق لديه طاقة مذهلة. لقد صمدنا، لعبنا جيدا ودافعنا جيداً بعشرة لاعبين ثم حصلنا على المكافأة".

وارتفع رصيد الريال، الذي خاض مباراته الأخيرة عام 2023، إلى 35 نقطة، ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه جيرونا، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تعادل 1 / 1 مع مضيفه ريال بيتيس بنفس المرحلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز