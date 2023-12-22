الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدعم 211 اتحاداً وطنياً بـ2,8 مليار دولار من مشروعه فيفا فورورد

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حوالي 8ر2 مليار دولار من مشروع "فيفا فورورد" لـ211 اتحادا وطنيا و6 اتحادات قارية.كما أعلن فيفا دعمه لعدد من الاتحادات الإقليمية، بالإضافة لتمويله أكثر من 1600 مشروع كروي خلال السنوات السبع الأولى (حتى نهاية عام 2022).

وذكر تقرير لفيفا نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الجمعة أن 80% من استثمارات البرنامج (أي أكثر من 24ر2 مليار دولار) حصلت عليها الاتحادات الوطنية الأعضاء بشكل مباشر، وهو ما يوفر مساهمات أساسية لتمويل العمليات ذات الصلة بأنشطة التطوير الكروية التي تضطلع بها الاتحادات الوطنية، بالإضافة لتمكين هذه الاتحادات من الاستثمار في مشاريع محددة ذات أثر على المدى الطويل لتطوير الجانب الكروي.

وألقى التقرير الضوء علي الاستثمارات بين عامي 2016 و2022 في ثماني فئات، حيث ذهبت الحصة الأكبر من الاستثمارات المخصصة للاتحادات الوطنية الـ 211 إلى فئة الإدارة والحوكمة بواقع 8ر448 مليون دولار، تليها مباشرة فئة البنية التحتية بمبلغ 2ر415 مليون دولار.

وتأتي في المرتبة الثالثة الاستثمارات الموجهة للمنتخبات الوطنية بإجمالي 5ر357 مليون دولار، ومن ثم البطولات 1ر186 مليون دولار، والمعدات والتجهيزات التي شهدت تخصيص مبلغ كبير بواقع 1ر181 مليون، وكذلك الأمر بالنسبة لكرة القدم للسيدات بإجمالي 9ر110 مليون، وتنمية القدرات التي حصدت استثمارات بقيمة 8ر86 مليون.

أما الحصة المتبقية من مخصصات البرنامج، والتي تبلغ 6ر135 مليون دولار، فقد ذهبت للمصاريف التشغيلية الكروية وتمويل لم يتم استخدامه.

أوضح التقرير "يعود الفضل في هذه الاستثمارات لتجهيز ما لا يقل عن 577 أرضية لعب جديدة وإنشاء 208 مسابقات جديدة، وهو ما ساهم في توفير فرص لأكثر من 300 ألف رجل وسيدة من مختلف أرجاء العالم لممارسة لعبتهم المفضلة".

وقال السويسري جياني انفانتينو رئيس فيفا: "تعهدنا باستخدام أرباح كرة القدم بشكل يعود بالفائدة على اللعبة حول العالم، وعلى الفتيات والفتيان، والسيدات والرجال، وقد أوفينا بعهدنا، فالاستثمار في كرة القدم مسؤوليتنا والتزام ملقى على عاتقنا".

أكد إنفانتينو "منحنا برنامج فيفا فورورد هيكلية للقيام بذلك وفق نهج سليم وشفاف، إذ زادت نسبة الاستثمارات منذ عام 2016 سبعة أضعاف في غضون سبع سنوات، لكن عائداتنا لم ترتفع بنفس النسبة في نفس الفترة، ويظهر ذلك أن (الإنجاز) لا يقتصر على إيصال الدعم بشكل صحيح، بل يتم الإشراف عليه ومراقبته حرصاً منا على تطوير مستدام لكرة القدم على المدى الطويل".

من جانبه، صرح ماتياس جرافستروم، الأمين العام المؤقت لفيفا: "يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل يومي مع كافة الاتحادات الوطنية من خلال برنامج (فيفا فورورد) في سبيل تطوير كرة القدم، بحيث تشكل هذه الجهود المستمرة على كافة المستويات الأساس الذي يقوم عليه نجاح لعبتنا. ومن شأن الأثر الذي نلمسه عبر هذا البرنامج أن يساعد على حماية هذا النجاح وضمان سيرورته لأجيال المستقبل".

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