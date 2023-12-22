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وزارة الخارجية تتابع الوضع الصحي لمواطن وزوجته أصيبا في جمهورية التشيك

12/22/2023 5:30:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته اللذين أصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم أمس في العاصمة براغ. مشيرة إلى حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبتواجد فريق من وزارة الخارجية.

وكانت الوزارة قد دعت يوم أمس الخميس، جميع المواطنين بمدينة براغ في جمهورية التشيك بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها "إطلاق النار".

كما دعت الوزارة المواطنين المتواجدين هناك باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التشيكية والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي.

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