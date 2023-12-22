حراسة نجل نتنياهو بميامي كلفت الاحتلال مليون شيكل

MENAFN - Khaberni) خبرني - متاعب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جراء ابنه يائير لا تنتهي على ما يبدو. فبعد الجدل التي أثارته انتقاداته للجيش، طفا إلى السطح ملف إقامته بالخارج.

إذ أفاد مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن تكاليف حراسة يائير، خلال إقامته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية قبل أشهر بلغت نحو مليون شيكل، أي كما يعادل 275 ألف دولار، سددت من قبل الخزينة العامة.

ورافق يائير البالغ من العمر 32 عاماً أثناء تواجده في الولايات المتحدة قبل أن يعود مؤخراً إلى إسرائيل حارسان من جهاز الأمن العام "الشاباك".

فيما شمل المبلغ المذكور، تكاليف الإقامة والطعام للحراس الشخصيين، فضلا عن سيارة وسائق، بالإضافة إلى أجرة حارس أمن محلي، إلا أنه لم يشمل تكلفة سفر الحراس من إسرائيل إلى ميامي والعودة لاحقا.

التحويل من مكتب رئيس الوزراء

وحولت المبالغ والمصاريف من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية والقنصلية الإسرائيلية في ميامي، التي تحملت الجزء الأكبر من النفقات.

إلى ذلك، لفت المصدر إلى أن الكلفة "زادت جزئيا لأن يائير تنقل من مكان إلى آخر، لاسيما أن ميامي منطقة باهظة الثمن.

وكان نجل نتنياهو تعرض لانتقادات واسعة خلال استجمامه على شواطئ ميامي بالتزامن مع اندلاع الحرب بين قوات بلاده وحركة حماس في غزة، ومقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في السابع من أكتوبر الماضي.

كما طالت الانتقادات منحه جواز سفر دبلوماسيا، علماً أن القانون لا يمنح أولاد رؤساء الوزراء تلك الميزة، ما لم يكونوا قصراً.

يذكر أن يائير كان حمّل الشهر الماضي في تعليقات على مواقع التواصل، الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والمحكمة العليا مسؤولية الإخفاقات التي أدت لهجوم حماس.

كما نشر على قناته في تليغرام التي يتابعها 14 ألف مشترك، تقريرا من القناة 12 الإسرائيلية، تحدث عن تحذير جنود المراقبة من نشاط حماس عند حدود غزة قبل أشهر عدة من الهجوم المباغت، إلا أن القادة العسكريين تجاهلوه.

لكن تلك التعليقات انقلبت ضده لاحقا، حيث وجه إليه العديد من المستخدمين الإسرائيليين انتقادات لاذعة.