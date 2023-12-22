كاتس بدلًا من كوهين.. توقيت التناوب على الخارجية يثير القلق في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- يستعد وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، للانتقال إلى وزارة الخارجية، إذ من المفترض أن يحل محل الوزير الحالي إيلي كوهين، ضمن اتفاق التناوب على المنصب بين الوزيرين المنتميين لحزب "الليكود"، على أن يتولى كوهين حقيبة الطاقة والبنى التحتية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس، إنه في ذروة الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفي وقت تحتاج فيه العمليات الدبلوماسية على الساحة الدولية إلى المزيد من الزخم، سوف يُنفَذ خلال أيام اتفاق التناوب بين كاتس وكوهين.

ونصَّ الاتفاق الائتلافي المُوقَّع في أعقاب انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 على أن يتولى كوهين حقيبة الخارجية في العام الأول من ولاية الحكومة، على أن ينتهي عمله يوم 29 من الشهر الجاري، لتذهب حقيبة الخارجية إلى كاتس لمدة عامين، قبل أن يعود كوهين للمنصب لمدة عام.

وذكرت الصحيفة أن تصويتًا هاتفيًا سيجري خلال الأيام المقبلة بين وزراء الحكومة، على أن يشهد يوم الأربعاء المقبل، إرسال النتائج إلى الكنيست للمصادقة عليها، وبعدها سيتبادل الوزيران منصبيهما.

ولفتت إلى أن تنفيذ اتفاق التناوب وقت الحرب كان قد طُرح أخيرًا وواجه انتقادات حادة، وأن هناك وجهة نظر ترى أن تبديل وزير الخارجية حاليًا لا يخدم مصلحة إسرائيل.

وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطرق بنفسه للموضوع الأسبوع الماضي، وقال إنه "نسي حقًا أن هناك اتفاقا من هذا النوع".

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو أنه لا يريد الانشغال بهذا الموضوع، كما أنه لم يخضعه للدراسة، وقال "إن هناك جهودا كبيرة في الوقت الراهن من أجل ضمان تدفق العمليات السياسية التي من دونها لن نستطيع مواصلة الحرب إلى الأبد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من محاولات نتنياهو والرافضين لتنفيذ اتفاق التناوب، إلا أن ما تسبب في طرحه والدفع نحو تنفيذه هو الوزير كاتس ذاته، الذي يصر على تولي حقيبة الخارجية وفق الاتفاق.

الصحيفة لفتت إلى أن المهمة الأخيرة التي ربما ينفذها كوهين كوزير للخارجية، كانت أمس الأول الأربعاء، حين سافر إلى قبرص، وعقد اجتماعًا مع نظيره كونستانتينوس كومبوس، ركَّز على مسألة فتح الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة، الذي سيخضع لتفتيش أمني بتنسيق من إسرائيل.

وفي الشهور الأخيرة أكد كوهين في أكثر من مناسبة أنه سيطلب من كاتس إرجاء أو إلغاء اتفاق التناوب على منصب وزير الخارجية، غير أن وزير الطاقة الحالي يصر على تولي المنصب.

وكان كاتس بدوره قد شغل منصب وزير الخارجية في الفترة بين شباط/ فبراير 2019، وأيار/ مايو 2020، ومنذ اليوم الأول في المنصب تسبب في أزمة مع بولندا، حين زعم أن الشعب البولندي "رضع معاداة السامية مع حليب الأمهات".

وكان كاتس قد ألقى خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2019 نيابة عن نتنياهو، وطالب المجتمع الدولي بالعمل على إعادة رفات جنود إسرائيليين لدى حماس.

وواجه كاتس انتقادات عديدة خلال عمله وزيرًا للخارجية من جانب العاملين بالوزارة والدبلوماسيين في الخارج؛ بسبب تقليص الموازنات والمخصصات المالية بشكل كبير، الأمر الذي أثار حفيظتهم.

