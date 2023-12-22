الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مخيم البريج بإخلاء منازلهم

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- طلب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، من سكان مخيم البريج ومناطق أخرى وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه جنوبا إلى مدينة دير البلح.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة“إكس”:“إلى سكان مخيم البريج وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة: من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى دير البلح“.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي تواصل عبر الهاتف مع سكان بعض هذه المناطق وطالبهم بإخلاء منازلهم بشكل فوري والنزوح إلى دير البلح، ما تسبب بحالة ذعر بصفوف المواطنين.

ولا يوجد أي مأوى في مدينة دير البلح التي تتعرض بشكل يومي لقصف عنيف من المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية.

وتعاني دير البلح من اكتظاظ سكاني شديد بفعل نزوح مئات الآلاف إليها من مناطقها الشرقية القريبة من الحدود إضافة لسكان مدينة غزة ومحافظة الشمال الذين نزحوا إليها منذ بداية الأسبوع الثاني للحرب الإسرائيلية.