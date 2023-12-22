الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مخيم البريج بإخلاء منازلهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- طلب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، من سكان مخيم البريج ومناطق أخرى وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه جنوبا إلى مدينة دير البلح.
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة“إكس”:“إلى سكان مخيم البريج وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة: من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى دير البلح“.
وأفاد مراسل الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي تواصل عبر الهاتف مع سكان بعض هذه المناطق وطالبهم بإخلاء منازلهم بشكل فوري والنزوح إلى دير البلح، ما تسبب بحالة ذعر بصفوف المواطنين.
ولا يوجد أي مأوى في مدينة دير البلح التي تتعرض بشكل يومي لقصف عنيف من المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية.
وتعاني دير البلح من اكتظاظ سكاني شديد بفعل نزوح مئات الآلاف إليها من مناطقها الشرقية القريبة من الحدود إضافة لسكان مدينة غزة ومحافظة الشمال الذين نزحوا إليها منذ بداية الأسبوع الثاني للحرب الإسرائيلية.
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