الاتحاد الدولي للنقابات يدعو لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بروكسل/PNN- دعا المشاركون في جلسة المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، كأولوية قصوى للمجتمع الدولي، واحترام القانون الدولي في فلسطين.

كما دعوا، في بيانهم الختامي، هيئة الأمم المتحدة إلى الاعتراف الفوري والعاجل بدولة فلسطين، كدولة كاملة العضوية فيها، بما يتماشى مع حل الدولتين، وطالبوا منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين وضعا مساويا لوضع العضو الكامل، ريثما يتم اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية فيها.

وطالبوا دولة الاحتلال الإسرائيلي بسحب جيشها من كامل الأراضي العربية المحتلة عام 1967، امتثالا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، وتطبيقا للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار 338 الصادر في عام 1973.

ودعوا إلى إقامة سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط، وتطبيق حل الدولتين، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإزالة جمیع المستعمرات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

كما طالبوا بإنشاء صندوق إنساني عاجل، وتوفير ظروف مناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية لأصحابها، بما في ذلك دعم برنامج الاستجابة ثلاثية المراحل الخاص بمنظمة العمل الدولية.

ودعوا الحكومات إلى تمويل برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما دعوا إلى أن تشمل خطوات الضغط اللاحقة، توفير دعم قوي ومستمر لفلسطين، من خلال الاستثمار والتعاون والتدريب، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية والدولية الفلسطينية، على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وجدد المشاركون في الاجتماع، مستندين إلى قرارات الاتحاد الدولي المرجعية، سيما المؤتمر العام الرابع الذي عقد في عام 2018، دعوتهم للدول والشركات والأفراد لمقاطعة المستعمرات الإسرائيلية، بما في ذلك مقاطعة السلع المنتجة فيها، والشركات التي تتعامل معها، مشددين على ضرورة التحديث الدوري لقائمة الشركات المتصلة والمتعاملة مع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.