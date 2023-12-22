سي. إن. إن: إسرائيل أسقطت مئات القنابل وزنها 2000 رطل على غزة

سي. إن. إن: إسرائيل أسقطت مئات القنابل وزنها 2000 رطل على غزة
التاريخ
12/22/2023 5:18:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت شبكة "سي. إن. إن" الأميركية إن إسرائيل أسقطت مئات القنابل وزنها 2000 رطل على غزة والصور تظهر أكثر من 500 حفرة ارتطام قطرها 12 مترا.
وأضاف أن القنابل التي تزن 2000 رطل تظهر آثارها بشكل بارز في محيط مدينة غزة خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.
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