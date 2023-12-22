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سي. إن. إن: إسرائيل أسقطت مئات القنابل وزنها 2000 رطل على غزة

12/22/2023 5:18:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت شبكة "سي. إن. إن" الأميركية إن إسرائيل أسقطت مئات القنابل وزنها 2000 رطل على غزة والصور تظهر أكثر من 500 حفرة ارتطام قطرها 12 مترا.


وأضاف أن القنابل التي تزن 2000 رطل تظهر آثارها بشكل بارز في محيط مدينة غزة خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.

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