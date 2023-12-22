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الخارجية تعزي جمهورية التشيك بضحايا الهجوم المسلح في جامعة

12/22/2023 5:18:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديقة بضحايا الهجوم المسلح في جامعة في العاصمة التشيكية براغ، مساء أمس، وأسفر عن مقتل 14 شخص وإصابة 25 أخرين.


وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية التشيك الصديقة بهذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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