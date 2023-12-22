الخارجية تعزي جمهورية التشيك بضحايا الهجوم المسلح في جامعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديقة بضحايا الهجوم المسلح في جامعة في العاصمة التشيكية براغ، مساء أمس، وأسفر عن مقتل 14 شخص وإصابة 25 أخرين.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية التشيك الصديقة بهذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
MENAFN22122023000208011052ID1107646847
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.