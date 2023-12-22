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إصابة جندية إسرائيلية بحادث دهس قرب جنين

12/22/2023 5:18:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني في بلدة برطعة قرب جنين.


يأتي ذلك بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة جندية في حادث دهس عند المفترق ذاته.


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