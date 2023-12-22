إصابة جندية إسرائيلية بحادث دهس قرب جنين

إصابة جندية إسرائيلية بحادث دهس قرب جنين
التاريخ
12/22/2023 5:18:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني في بلدة برطعة قرب جنين.
يأتي ذلك بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة جندية في حادث دهس عند المفترق ذاته.
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