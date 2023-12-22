مركز الحسين للسرطان يرسل الشحنة الأولى من الأدوية والمعدّات الطبيّة إلى قطاع غزة

مركز الحسين للسرطان يرسل الشحنة الأولى من الأدوية والمعدّات الطبيّة إلى قطاع غزة
التاريخ
12/22/2023 5:18:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - إرسل مركز الحسين للسرطان الشحنة الأولى من الأدوية والمعدّات الطبيّة إلى قطاع غزة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وفق سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.
وقالت الأميرة في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك "سنواصل بذل أقصى جهودنا من أجل الوقوف إلى جانب أهلنا في غزة."
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