Friday, 22 December 2023 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز الحسين للسرطان يرسل الشحنة الأولى من الأدوية والمعدّات الطبيّة إلى قطاع غزة

12/22/2023 5:18:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - إرسل مركز الحسين للسرطان الشحنة الأولى من الأدوية والمعدّات الطبيّة إلى قطاع غزة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وفق سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.


وقالت الأميرة في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك "سنواصل بذل أقصى جهودنا من أجل الوقوف إلى جانب أهلنا في غزة."


MENAFN22122023000208011052ID1107646845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث