الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى ويعيق وصول المصلين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من الفلسطينيين من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة، للأسبوع الـ11 على التوالي.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة من دخولها.
وقالت محافظة القدس، في بيان صدر عنها، إن الاحتلال أغلق محيط البلدة القديمة بحواجز ونشر قوات كبيرة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
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