الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى ويعيق وصول المصلين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من الفلسطينيين من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة، للأسبوع الـ11 على التوالي.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة من دخولها.



وقالت محافظة القدس، في بيان صدر عنها، إن الاحتلال أغلق محيط البلدة القديمة بحواجز ونشر قوات كبيرة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

