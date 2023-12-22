سرايا القدس: قصفنا مقر قيادة ميداني لجيش الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها قصفوا مقر قيادة ميدانيا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية.
من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش سحب جنود لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبدوا خلالها خسائر كبيرة، في حين أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن هدف الاحتلال بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل، وأنه لن يستعيد أسراه إلا إذا أوقف العدوان.
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