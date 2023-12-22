سرايا القدس: قصفنا مقر قيادة ميداني لجيش الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها قصفوا مقر قيادة ميدانيا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية.



من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش سحب جنود لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبدوا خلالها خسائر كبيرة، في حين أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن هدف الاحتلال بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل، وأنه لن يستعيد أسراه إلا إذا أوقف العدوان.

