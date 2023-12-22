قفزة كبيرة على أسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط زيادة الرهانات على أن الفدرالي الأميركي سيخفض الفائدة في بداية 2024.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمئة إلى 2059.70 دولار للأونصة.
وتزامن مع مكاسب الذهب تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية لأقل مستوى في 5 أشهر.
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