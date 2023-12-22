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مصادر إسرائيلية تكشف ما تحتاجه تل أبيب لشن حرب شاملة على لبنان

12/22/2023 5:18:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل بحاجة إلى شرعية دولية وسلاح أميركي لشن حرب شاملة على لبنان.


من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله بعد إطلاق قذائف من لبنان على البلدات الحدودية.


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