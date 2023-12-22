مصادر إسرائيلية تكشف ما تحتاجه تل أبيب لشن حرب شاملة على لبنان

مصادر إسرائيلية تكشف ما تحتاجه تل أبيب لشن حرب شاملة على لبنان
التاريخ
12/22/2023 5:18:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل بحاجة إلى شرعية دولية وسلاح أميركي لشن حرب شاملة على لبنان.
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله بعد إطلاق قذائف من لبنان على البلدات الحدودية.
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