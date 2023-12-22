وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استعرض سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزير الدفاع البريطاني "غرانت شابس" في قصر لانكستر هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية، بما يحقق تطلعات البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.
وبحث الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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