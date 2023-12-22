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وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

12/22/2023 5:16:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استعرض سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزير الدفاع البريطاني "غرانت شابس" في قصر لانكستر هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية، بما يحقق تطلعات البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.


وبحث الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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