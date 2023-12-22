تظاهرات فى إيطاليا لدعم فلسطين تردد هتافات إسرائيل إرهابية

MENAFN - Youm7) تظاهرت مجموعة من النشطاء المؤيدين لفلسطين، أمام قصر لوجيا الإيطالى، للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، مرددين شعارات مثل "فلسطين الحرة"، و"إسرائيل دولة إرهابية".

وأشارت صحيفة "بريشيا" الإيطالية، إلى أن جمعية الصداقة الإيطالية الفلسطينية والمنظمات الآخرى قامت بتنظيم هذه المظاهرات فى مدينة بريشيا من أجل إظهار الدعم للفلسطنيين الذين يتعرضون للمزيد من المجازر والهجمات من قبل إسرائيل.

كانت أوروبا شهدت خلال الأسبوع الماضى مظاهرات لدعم فلسطين ، فقد خرج آلاف المتظاهرين الألمان والعرب في العاصمة برلين في مسيرة حاشدة طالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الدعم الحكومي الألماني لتل أبيب، في حين شهدت مدن ألمانية مظاهرات مماثلة أبرزها ميونيخ، للمطالبة بوقف الجرائم الإسرائيلية فى غزة وما وصفوه بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

كما خرجت مظاهرات أخرى في مدن فرانكفورت ودوسلدورف وشتوتجارت ومونستر في ألمانيا شارك فيها آلاف المتظاهرين المطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما احتج عدد من الناشطين الداعمين لفلسطين في محطة "سان لازار" بالعاصمة الفرنسية باريس، مطالبين بوقف الحرب على القطاع، ووقف ما سموه التواطؤ الفرنسي الإسرائيلي تجاه "الإبادة الجماعية" في غزة.