جهاز تنمية المشروعات بدمياط: المعرض يعمل على خلق آفاق تسويقية للأثاث

MENAFN - Youm7) قال حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط، إن معرض «صنع في دمياط» للأثاث يعتبر من ضمن سلسلة من المعارض التي تم البدء بها منذ عام 2016 بإجمالي 21 معرض حتي الأن بمشاركة ٦٦ عارضا من صناع الأثاث بالمحافظة بالغرفة التجارية ومدينة دمياط للأثاث واللجنة النقابية لصناع الأثاث والجمعيات، مشيرًا إلى تنوع المعرض وتنوع الأثاث الخاص به وجودته ومحاولة العارضين على الوصول للمستهلك بصورة جيده وتناسبه وخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث.

وأضاف «شبكة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبده وجومانا ماهر، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «كل عام يوجد مجموعة من العارضين الجدد بجانب السابق مشاركتهم لخلق نوع من المنافسة ويتم المعرض بالقاهرة الكبرى للوصول للمستهلكين بصورة جيده، لافتًا إلى وجود 65 معرض وورشة مشاركة بالمعرض والمحاولة على تنمية المشاريع الصغيرة، ويوجد المعرض بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بالقاهرة الكبرى والافتتاح يكون من يوم 21 حتي 30 ديسمبر من الساعة 10 صباحًا حتي الـ10 مساءًا ويوجد به كل ما يندرج تحت صناعة الأثاث بمحافظة دمياط.

وتابع: هناك عدة جهات شريكة وهي جهاز محافظة دمياط و الغرفة التجارية بدمياط وجهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا

حرص الجهاز على تقديم الدعم المالى والفنى للتكتلات الإنتاجية، لرفع القدرة الانتاجية وتأهيل المنتجات للتصدير.