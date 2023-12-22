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قوات الاحتلال تستولى على تسجيلات كاميرات مراقبة شمال شرق جنين

12/22/2023 4:24:51 AM
(MENAFN- Youm7) استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على تسجيلات كاميرات مراقبة، في قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو ضعيف واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من محلات تجارية بعد خلع أبوابها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات .












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