قوات الاحتلال تستولى على تسجيلات كاميرات مراقبة شمال شرق جنين

(MENAFN
- Youm7) استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على تسجيلات كاميرات مراقبة، في قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو ضعيف واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من محلات تجارية بعد خلع أبوابها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات .
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