إعلام إسرائيلي: 24 صاروخا انطلقت من لبنان تجاه المستوطنات

MENAFN - Youm7) أكد وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك 24 صاروخا انطلقت من لبنان تجاه المستوطنات، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وشن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية استهدفت منطقة اللبونة بالقطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا، التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة إلى اليوم الجمعة، بعد ارجاءات سابقة متكررة، وهذه هي المرة الرابعة التي يؤجل فيها مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار حول الوضع في قطاع غزة.

وجاء هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال القتالية.