الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف غزة لليوم الـ77 على التوالى

(MENAFN
- Youm7) في اليوم الـ 77 من العدوان على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
واستشهد شاب في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية لدراجة هوائية كان يقودها في خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف جباليا شمال القطاع.
كما شن طيران الاحتلال عدة غارات على بلوك 1 و2 في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.
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