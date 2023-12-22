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إصابات فى صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلى إثر عملية دهس بقرية برطعة

12/22/2023 4:24:51 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ، عن وقوع إصابات فى صفوف جنود، إثر عملية دهس فى قرية برطعة، اليوم الجمعة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "الإصابات طفيفة وتم تحييد منفذ الحادث".

في سياق أخر،
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ 77 من العدوان على قطاع غزة.

واستشهد شاب في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية لدراجة هوائية كان يقودها في خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف جباليا شمال القطاع.









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