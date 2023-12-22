إصابات فى صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلى إثر عملية دهس بقرية برطعة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ، عن وقوع إصابات فى صفوف جنود، إثر عملية دهس فى قرية برطعة، اليوم الجمعة.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "الإصابات طفيفة وتم تحييد منفذ الحادث".
في سياق أخر،
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ 77 من العدوان على قطاع غزة.
واستشهد شاب في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية لدراجة هوائية كان يقودها في خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف جباليا شمال القطاع.
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