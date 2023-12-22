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قسم الإذاعة بإعلام القاهرة ينظم ملتقى عروض بودكاست.. 26 ديسمبر

12/22/2023 4:24:45 AM
(MENAFN- Youm7) يعقد قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ، ملتقي عروض بودكاست لطلاب الفرقة الرابعة بشعبة الراديو يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجارى ، وذلك تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية والدكتور أشرف جلال رئيس القسم، تحت إشراف الدكتورة نشوى جمال المشرف العام على التدريب بالقسم والدكتورة نهال عمر الفاروق المشرف على مشروعات تخرج الراديو.
وتضم لجنة تحكيم الملتقى كوكبة من أساتذة الإعلام وكبار الإعلاميين في مقدمتهم أ.د. وسام نصر وكيل كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا والبحوث، المدربة الدولية والإعلامية رشا الديب مقدمة بودكاست أصواتنا، نهي لملوم مسؤول التواصل عن منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا والمدربة الدولية فى سلامة الصحفيين والنوع الإجتماعى.

يعرض فى الملتقى 8 بودكاست تحت إشراف المدرسين بالقسم وهم فاطمة أحمد و شيماء أحمد وأميرة إسماعيل بمشاركة الإعلامى أحمد الحديدى المذيع بالبرنامج العام ومهندس الصوت محمد صدقه.

تتنوع موضوعات البودكاست المقدمة ما بين الموضوعات السياسية التي جاءت في مقدمتها : رصد أبعاد القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وحياة شيرين أبو عاقلة أحد أيقونات القضية الفلسطينية إعلاميا .. وقضايا اللاجئين في مصر ومكانة سيناء أرض الفيروز أما عن الموضوعات الاجتماعية فتنوعت ما بين قضايا اختلاف الأجيال، وتحليل العقلية الإجرامية وكان للخيال وعالم السوشيال ميديا بصمتهم في موضوعات البودكاست فهناك بودكاست يتناول آليات صناعة التريندات اليومية.

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