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البيطريين: 30 مرشحاً فى اليوم الخامس لتلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024

12/22/2023 4:24:45 AM
(MENAFN- Youm7) قالت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ، أمس الخميس 21 ديسمبر أوراق 30 مرشحاً، من بينهم 16 طلبا منهم تم تسليمهم باليد بمقر اللجنة بالنقابة العامة، و14 طلبا بالبريد.



وأفادت اللجنة أنه تقدم 4 مرشحين على مقعد النقيب العام، و4 لمجلس النقابة العامة فوق السن، و6 مرشحين على رئاسة النقابات الفرعية و16 مرشحاً عن عضوية النقابات الفرعية، بذلك يكون إجمالى عدد المتقدمين فى الأيام الخمسة 94 مرشحاً.



ونوهت اللجنة إلى أنها مستمرة فى تلقى طلبات الترشح اليوم الجمعة وغدا السبت بمقر اللجنة بالنقابة العامة وحتى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.



وناشدت اللجنة الأطباء البيطريين المتقدمين بطلبات الترشح فى الأيام المقبلة الحرص على استيفاء الاوراق كما هو معلن سابقا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الأطباء، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتى.



وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023.












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