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الأطباء: إيقاف العمل داخل مقر النقابة الأحد لأعمال الجرد السنوى

12/22/2023 4:24:45 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه تقرر إيقاف العمل داخل مقر النقابة العامة للأطباء ، يوم الأحد المقبل، الموافق 31/12/2023 نظراً لأعمال الجرد السنوي، على أن
يستأنف العمل بنقابة الأطباء يوم الإثنين الموافق 1/1/2024
.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، إن يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 هو آخر أيام فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2024، مطالبة الأعضاء الراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى أو إضافة عضو جديد أو حذف عضو للمشتركين القدامى، بمشروع العلاج، بسرعة الاشتراك قبل إنتهاء المدة المُحددة لذلك.

وأوضحت أنه على الأعضاء الراغبين فى التجديد فقط يمكنهم الاشتراك عن طريق أى وسيلة دفع إلكترونية حتى يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، واستلام الكارنيهات فى أى وقت من السنة الجديدة.







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