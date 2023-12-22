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نقابة الأطباء تستنكر عدم انعقاد أعمال لجنة تحسين أحوال أعضائها منذ 5 أشهر

12/22/2023 4:24:45 AM
(MENAFN- Youm7) استنكرت النقابة العامة للأطبا ، عدم انعقاد أعمال لجنة تحسين أحوال الأطباء، التى تم تشكيلها بناءا على قرار وزير الصحة رقم 116 لسنة 2023، منذ أخر اجتماع لها، والذى مر عليه أكثر من 5 أشهر، حيث أنه حتى تاريخه لم يرد ولم يصدر أى توصيات من وزارة الصحة عن الموضوعات التى تم مناقشتها خلال الاجتماع.



وأوضحت نقابة الأطباء، أنه انعقد اجتماع اللجنة الأول فى 28/3/2023 والثانى فى 9/5/2023 وناقشت اللجنة مشاكل الدراسات العليا، وعدم تفعيل نصوص قانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته التى تلزم وزارة الصحة بتحمل مصاريف الدراسات العليا لأطبائها ومشاكل التكليف ونظام ومشاكل النيابات المزمنة والمتكررة كل عام ، وتحسين بيئة العمل وتهيئة سكن لائق بالفريق الطبى، وعودة العمل بنظام أجازات التفرغ الدراسى للأطباء بالدراسات العليا.



كما قدمت النقابة مقترحاً بعمل معاش تكميلى للأطباء، وطالبت النقابة بتعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون تعويضات ومخاطر المهنة للأطباء، وشددت وأكدت النقابة على ضرورة سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وإزالة العقبات والقيود الادارية التى تعوق تراخيص المنشآت الطبية، ورغم أن قرار تشكيل اللجنة قد نص على الانتهاء من أعمالها وإصدار توصياتها خلال ثلاثة أشهر، ليتم رفعها لرئيس مجلس الوزراء
، إلا أن ذلك لم يحدث.



ولفتت إلى أن وفد النقابة المشارك باجتماعات اللجنة، ضم كل من: نقيب أطباء مصر السابق الدكتور حسين خيرى ، والدكتور محمد فريد حمدي – أمين عام النقابة ، والدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور أحمد السيد من شباب الأطباء .












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