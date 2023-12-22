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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ351 ألفا و350 منذ بدء الحرب

12/22/2023 4:24:42 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 351 ألفا و350 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و837 دبابة و10 آلاف و843 من المركبات المدرعة و8 آلاف و250 من النظم المدفعية و932 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و611 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و944 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1217 من المعدات الخاصة و6 آلاف و365 طائرة مسيرة وإسقاط 1613 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".












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