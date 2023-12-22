اسبانيا تعتقل 54 شخصا بتهمة الإرهاب بسبب تداعيات مجازر إسرائيل فى غزة

قالت صحيفة " الباييس"

الإسبانية إن الوضع فى غزة واستمرار المجازر الاسرائيلية ضد الفلسطيني

، أدى إلى نشر التهديدات الإرهابية بشكل واضح في أوروبا، وفى إسبانيا اعتقلت السلطات 54 شخصا إرهابيا خلال الشهرين الماضيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار الحرب في غزة أدت الى رفع التهديد الإرهابى في جميع أنحاء أوروبا، ورفعت إسبانيا مستوى التأهب إلى المستوى الرابع، ومنذ ذلك الحين ، نفذت الشرطة الاسبانية عمليات اعتقالات لإرهابين وصل عددهم 54 شخصا خلال شهرين فقط ، وهو زيادة 8 أشخاص عن عام 2022 بأكمله.

وبحسب وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، فإن مستويات التأهب لمكافحة الإرهاب هي جزء من خطة الوقاية والحماية من الإرهاب، حيث تعمل الخطة كآلية لكشف ومتابعة وتحليل وتقييم مخاطر الهجوم من خلال "التنفيذ والتنسيق" للأجهزة اللازمة، بهدف تطوير الإجراءات "قبل تنفيذ هجوم إرهابي بهدف" لمنع حدوثه".

وحث رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز على الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين وذلك من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الاسرائيلى، وقال إن ذلك "حتى يتمكنوا من التعايش فى سلام وأمن، ولن يتم حل تلك الأزمة الا عند حل الدولتين".

وأعرب سانشيز عن أسفه لأن الصراع يسبب "الكثير من المعاناة والقلق وعدم الاستقرار" سواء فى المنطقة أو فى جميع أنحاء العالم





