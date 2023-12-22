روسيا تهدد بقطع العلاقات مع أمريكا إذا صادرت أصولها المجمدة

روسيا تهدد بقطع العلاقات مع أمريكا إذا صادرت أصولها المجمدة
التاريخ
12/22/2023 4:24:42 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن روسيا تهدد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا صادرت أصولها المجمدة.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو قد تتخذ قريبا إجراءات سياسية، ردا على نشر الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
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