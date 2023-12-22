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روسيا تهدد بقطع العلاقات مع أمريكا إذا صادرت أصولها المجمدة

12/22/2023 4:24:42 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن روسيا تهدد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا صادرت أصولها المجمدة.


وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو قد تتخذ قريبا إجراءات سياسية، ردا على نشر الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.







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