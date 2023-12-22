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محكمة باكستانية تفرج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة

12/22/2023 4:24:42 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وسائل إعلام باكستانية، إن المحكمة العليا وافقت على الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي مقابل 10.100.000 روبية.

ووجهت محكمة باكستانية، الأسبوع الماضي، تهماً لرئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة.
وتهدد الاتهامات الجديدة فرص عمران خان، لخوض الانتخابات المقررة العام المقبل، ذكرت قناة "إكسبريس نيوز" التلفزيونية.

وفي وقت سابق، وجهت الشرطة الباكستانية، اتهامات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، تقع ضمن بنود قوانين مكافحة الإرهاب

وجاء التحقيق مع خان، بعد أن اتهم الشرطة والقضاء باحتجاز وتعذيب مساعده المقرب.

وتصاعدت حدة التوترات في البلاد، إذ تجمع أنصار الزعيم الباكستاني السابق خارج منزله وتعهدوا "بالاستيلاء" على العاصمة، في حال اعتقاله.








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