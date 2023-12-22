ترامب يعلق على حكم كولورادو بعدم أهليته لانتخابات 2024 ويصف بايدن بـملتوي

MENAFN - Youm7) نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، أنه "متمرد" بعد أن قال الرئيس جو بايدن أنه من الواضح أن ترامب كان يلعب دورا فى أحداث اقتحام الكونجرس 6 يناير 2021.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال، "أنا لست متمردا بسلام ووطنية" .. جو بايدن الملتوي هو المتمرد !!!"، وزعم ترامب أيضًا أن بايدن متمرد ويشكل تهديدًا للديمقراطية.

في حكم صدر يوم الثلاثاء، أكدت المحكمة العليا في كولورادو، بأغلبية 4-3، أن الرئيس الأمريكي السابق شارك في التمرد من خلال تأجيج مؤيديه بمزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات وتوجيههم إلى مبنى الكابيتول في محاولة لمنع التصديق على فوز جو بايدن الامر الذي منعه من ولاية ثانية في البيت الأبيض شارك في التمرد بموجب التعديل الرابع عشر، واقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول بعنف في 6 يناير 2021، لمحاولة وقف التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020.

ومن جانبها قالت حملة ترامب إنها ستستأنف حكم كولورادو.

ورفض بايدن التعليق على قرار المحكمة أو ما إذا كان ينبغي عزل ترامب من الاقتراع. لكنه قال إنه من "الواضح" أن ترامب يدعم التمرد، وأضاف الرئيس الأمريكي الساعى لولاية ثانية في البيت الابيض: "سواء تم تطبيق التعديل الرابع عشر أم لا، فسوف نسمح للمحكمة باتخاذ هذا القرار .. لكنه بالتأكيد أيد التمرد. ليس هناك شك في ذلك".