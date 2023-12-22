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حسين الشحات يسجل إنجازا تاريخيا اليوم أمام أوراوا اليابانى بمونديال الأندية

12/22/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد حسين الشحات، نجم النادى
الأهلى ، لتسجيل إنجاز تاريخى اليوم فى كأس العالم للأندية حال مشاركته فى مباراة فريقه أمام
أوراوا اليابانى، بعدما أصبح الشحات أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم للأندية مشاركة فى المباريات برصيد 14 مباراة، وحال مشاركته اليوم سيرفع رصيد مشاركاته لرقم 15، وجاء سجل مشاركات الشحات بواقع 4 مع العين الإماراتى و10 مع الأهلى.

وبات حسين الشحات على موعد مع التاريخ حينما يقود المارد الأحمر فى مباراته اليوم أمام أوراوا الياباني على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم.

ويحتاج حسين الشحات لتسجيل ثلاثة أهداف لخطف زعامة هدافى كأس العالم للأندية والتى يحتلها البرتغالى كريستانو رونالدو برصيد 7 أهداف.

عادل حسين الشحات لاعب الأهلي الرقم القياسي للفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، بعدما نجح فى التسجيل فى 4 نسخ مختلفة فى بطولة كأس العالم للأندية، بهدفه في مرمى اتحاد جدة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الجوهرة المشعة في ربع نهائي مونديال الأندية.

وسجل حسين الشحات فى كأس العالم للأندية فى 4 نسخ مختلفة أعوام، 2018 و2021 و2022 و2023، حيث سجل في أول مشاركة مع العين الإماراتي وسجل في 3 مشاركات مع الأهلي.

فيما سجل بنزيما فى 4 نسخ مختلفة أعوام 2014 و2016 و2022 و2023 مع ريال مدريد في أول 3 نسخ ومع اتحاد جدة في آخر نسخة.







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