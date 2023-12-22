الأهلى يتفوق على أوراوا اليابانى فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) يترقب جمهور الكرة المصرية والعربية على وجه العموم والأهلاوى بصفة خاصة مباراة المارد الأحمر أمام أوراوا اليابانى اليوم الجمعة الموافق22 / 12 / 2023بكأس العالم للأندية.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو وتبلغ القيمة التسويقية لـ أوراوا اليابانى 19.35 مليون يورو.

ويلعب الأهلى للمرة السادسة فى تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائى وينافس على الميدالية البرونزية ويشارك للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالى، فيما يخوض أوراوا ريدز مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية فى تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلى التونسى.وتُدير الأمريكية تورى بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالى، حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية الأولى له في كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بتحقيق المركز الرابع في النسخة الماضية من المونديال بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (2_4).